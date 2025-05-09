Кащук стал восьмым украинцем, выигравшим чемпионат Азербайджана
Успех уже в дебютном сезоне
Фото: FKQarabagh
"Карабах" досрочно обеспечил 12-е чемпионство страны. Вингер команды Алексей Кащук присоединился к списку украинцев с золотыми медалями турнира.
Украинцы, выигравшие первенство Азербайджана
- 1998/99 Сергей Скирда (Кяпаз);
- 1998/99 Андрей Сидельников (“Кяпаз”);
- 1999/00 2000/01, 2001/02 Виктор Куликов ("Шамкир");
- 2005/06 Станислав Лобан ("Баку");
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- 2009/10 Александр Чертоганов ("Интер" Баку);
- 2017/18 Антон Каниболоцкий (“Карабах”);
- 2021/22 Рустам Ахмедзаде ("Карабах");
- 2024/25 Алексей Кащук ("Карабах").
В текущем сезоне вингер забил 6 голов в 25 турах.
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