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Кащук стал восьмым украинцем, выигравшим чемпионат Азербайджана

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Успех уже в дебютном сезоне

Кащук стал восьмым украинцем, выигравшим чемпионат Азербайджана

Фото: FKQarabagh

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"Карабах" досрочно обеспечил 12-е чемпионство страны. Вингер команды Алексей Кащук присоединился к списку украинцев с золотыми медалями турнира.

Украинцы, выигравшие первенство Азербайджана

  • 1998/99 Сергей Скирда (Кяпаз);
  • 1998/99 Андрей Сидельников (“Кяпаз”);
  • 1999/00 2000/01, 2001/02 Виктор Куликов ("Шамкир");
  • 2005/06 Станислав Лобан ("Баку");
Читайте также"Лучшее решение". Кащук - о своем переходе в Карабах
  • 2009/10 Александр Чертоганов ("Интер" Баку);
  • 2017/18 Антон Каниболоцкий (“Карабах”);
  • 2021/22 Рустам Ахмедзаде ("Карабах");
  • 2024/25 Алексей Кащук ("Карабах").

В текущем сезоне вингер забил 6 голов в 25 турах.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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