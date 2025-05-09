Принципиальный соперник Реала готов выложить за Лунина более 20 млн евро

"Атлетико" заинтересован в подписании украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

По данным DefensaCentral, "матрасники" могут воспользоваться недовольством Лунина из-за недостаточного количества игровой практики, и готовы выложить за него 25 миллионов евро.

Впрочем, маловероятно, что "Реал" готов продать игрока своему принципиальному сопернику.

Читайте также В Англии появился новый претендент на Лунина

Также "Атлетико" следит за ситуацией вокруг вратаря "Эспаньола" Хоана Гарсии, которым интересуются и "сливочные".

Напомним, что контракт Лунина с "Реалом" рассчитан 2030 года, но между сторонами есть устное соглашение, которое позволяет украинцу покинуть клуб в случае получения хорошего предложения