Принципиальный соперник Реала готов выложить за Лунина более 20 млн евро
Согласится ли Перес?
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"Атлетико" заинтересован в подписании украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.
По данным DefensaCentral, "матрасники" могут воспользоваться недовольством Лунина из-за недостаточного количества игровой практики, и готовы выложить за него 25 миллионов евро.
Впрочем, маловероятно, что "Реал" готов продать игрока своему принципиальному сопернику.
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Также "Атлетико" следит за ситуацией вокруг вратаря "Эспаньола" Хоана Гарсии, которым интересуются и "сливочные".
Напомним, что контракт Лунина с "Реалом" рассчитан 2030 года, но между сторонами есть устное соглашение, которое позволяет украинцу покинуть клуб в случае получения хорошего предложения
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