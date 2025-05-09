На трех не останавливаются. Трабзонспор хочет подписать еще одного украинца
Еще одна кандидатура
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров вошел в сферу интересов "Трабзонпора", пишет Fotospor.
По информации источника, "бордово-синие" не прочь воспользоваться пунктом о расторжении соглашения в контракте 24-летнего украинца со своим нынешним клубом.
Однако приоритетом для Таловерова является продолжение своих выступлений в Англии, где
Напомним, что цвета "Трабзонспора" сейчас защищают три украинца: Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.
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Источник:Fotospor
Опубликовал: Александр Бураков
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