На трех не останавливаются. Трабзонспор хочет подписать еще одного украинца

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров вошел в сферу интересов "Трабзонпора", пишет Fotospor.

По информации источника, "бордово-синие" не прочь воспользоваться пунктом о расторжении соглашения в контракте 24-летнего украинца со своим нынешним клубом.

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Однако приоритетом для Таловерова является продолжение своих выступлений в Англии, где им интересуются два клуба Чемпионшипа.

Напомним, что цвета "Трабзонспора" сейчас защищают три украинца: Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.