В этот раз из Серии А. Очередной клуб проявил интерес к кандидатуре Довбика

"Фиорентина" может усилиться украинским нападающим "Ромы" Артемом Довбиком, сообщает FootMercato.

По информации источника, "фиалки" рассматривают Довбика в качестве замены для Мойзе Кина, который этим летом может перейти в "Манчестер Юнайтед".

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Помимо украинца, в шорт-листе "Фиорентины" числятся Мехди Тареми ("Интер") и Темми Абрахам ("Милан").

Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны "Бешикташа" и его бывшего клуба "Жироны".