В этот раз из Серии А. Очередной клуб проявил интерес к кандидатуре Довбика
Попал в список из трех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" может усилиться украинским нападающим "Ромы" Артемом Довбиком, сообщает FootMercato.
По информации источника, "фиалки" рассматривают Довбика в качестве замены для Мойзе Кина, который этим летом может перейти в "Манчестер Юнайтед".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Помимо украинца, в шорт-листе "Фиорентины" числятся Мехди Тареми ("Интер") и Темми Абрахам ("Милан").
Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны "Бешикташа" и его бывшего клуба "Жироны".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FootMercato
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Сезон закончен для всех стран вне топ-5, Украина существенно ухудшила свою стартовую заявку и перспективы
- Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера
- Известны финалисты Лиги Европы и Лиги Конференций, успехи Свитолиной и вероятный новый тренер Шахтера. Главные новости за 8 мая
- "День, который я запомню". Яремчук отреагировал на первый трофей в карьере
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000