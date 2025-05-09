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Нашли клуб Коноплянка и Зозуля. Украинский хавбек рассказал, как оказался в Косово

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Денис Костишин с Дритой стал чемпионом страны

Нашли клуб Коноплянка и Зозуля. Украинский хавбек рассказал, как оказался в Косово

Фото: dritafcofficial

Новина українською

Украинский хавбек "Дриты" Денис Костишин рассказал, как он переходил в клуб из Косово этой зимой, после того как покинул "Алекснадрию" свободным агентом.

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– Как возник вариант перехода в косовский клуб "Дрита"?

– Мне предложили этот вариант Евгений Коноплянка и Роман Зозуля – я сейчас работаю с ними. Они рассказали о возможности, я все обдумал в течение дня и согласился.

– Что стало решающим фактором в принятии решения о переходе в чемпионат Косово?

– Решающим фактором стало то, что меня там действительно хотел видеть тренер, а команда перед началом основной части чемпионата занимала первое место. Лидерство в турнирной таблице дает право сыграть в Лиге чемпионов. Да, с первого квалификационного раунда, но это все равно огромная мотивация и вдохновение. Именно ради таких шансов хочется играть и развиваться.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка Денис Костышин Дрита (Гнилане)
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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