Нашли клуб Коноплянка и Зозуля. Украинский хавбек рассказал, как оказался в Косово
Денис Костишин с Дритой стал чемпионом страны
Фото: dritafcofficial
Украинский хавбек "Дриты" Денис Костишин рассказал, как он переходил в клуб из Косово этой зимой, после того как покинул "Алекснадрию" свободным агентом.
– Как возник вариант перехода в косовский клуб "Дрита"?
– Мне предложили этот вариант Евгений Коноплянка и Роман Зозуля – я сейчас работаю с ними. Они рассказали о возможности, я все обдумал в течение дня и согласился.
– Что стало решающим фактором в принятии решения о переходе в чемпионат Косово?
– Решающим фактором стало то, что меня там действительно хотел видеть тренер, а команда перед началом основной части чемпионата занимала первое место. Лидерство в турнирной таблице дает право сыграть в Лиге чемпионов. Да, с первого квалификационного раунда, но это все равно огромная мотивация и вдохновение. Именно ради таких шансов хочется играть и развиваться.
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