Роман Яремчук и его греческая весна: скромный герой чемпионского "Олимпиакоса"

Роман Яремчук, украинский нападающий, присоединился к греческому клубу "Олимпиакос" в начале сезона 2024/2025. Его переход вызвал интерес футбольной общественности, учитывая предыдущие выступления в европейских лигах. Ведь после того самого сезона в "Генте", когда Роман совершил 27 результативных действий (20+7) за ним стала выстраиваться очередь. Но ближе всех оказалась "Бенфика", где и пошел спад.

Если учесть, что после ухода из Бельгии Яремчук играл в четырех командах, тогда следует сравнить его показатели. Тренерский штаб, болельщики, эксперты и аналитика знают, что "хлеб нападающего – это голы". Кому нужен форвард без результативности? С сезона 2021/2022 по по 2024/2025 Роман забил меньше, чем в "Генте" за 34 игры. А именно 15 голов, что для нападающего является отвратительнейшим показателем. От этого и становится понятно, почему же украинец долго не задерживался в командах.

Переход в "Олимпиакос" и адаптация

Летом 2024 года Роман Яремчук решил перебраться в Грецию и подписал свой очередной контракт с "Олимпиакосом". Он стал частью амбициозного проекта, который всегда ставить себе высокие цели и добивается их. Сумма трансфера составила всего на всего 2 млн евро, что в нынешнее время является очень низким показателем. Но несмотря на это уже в августе украинец забил свой первый гол против "Калитеи".

Главный тренер команды отметил: "Мы уверены, что Роман принесет нам много пользы своим опытом и голевым чутьем".

Стоит отметить, что часть футбольных аналитиков положительно отзывались о трансфере. Отмечали быструю адаптацию и способность Романа играть без мяча. Также было сказано о работе в первую очередь на команду, а не на персональные достижения. Конечно, после Португалии, Бельгии и тем более Испании украинец легко вошел в греческий чемпионат. Так как уровень игры команд лиги явно уступает Примере, где Роман просто растворялся на фоне сильной оппозиции в обороне соперника.



Но не стоит останавливаться лишь только на местном чемпионате, а нужно заглянуть на международную арену. Ведь "Олимпиакос" участвовал в Лиге Европы и весной 2025 года встречался с "Буде-Глимтом". В первой игре греки были разгромлены со счетом 3:0 на выезде, а Яремчук получил худшую оценку в составе, и был заменен на 59-й минуте. А вот в ответной встрече дома Роман вышел на замену со второго тайма и оформил дубль. Тем самым принес своей команде победу, которой было недостаточно для прохода дальше.

Стиль игры и тактическая роль

Здесь стоит начать, что Яремчук является чистым нападающим и в большинстве случаев здорово справляется с задачами страйкера. Но несмотря на вышесказанное есть часть экспертов и аналитиков, которые отмечают универсальность Романа в атаке. Одним из таких вариантов является оттянутый форвард. Здесь все зависит от партнеров по команде, потому как для такой формации необходимы сильные вингеры. Ярким примером был "Ливерпуль" со своей звездной тройкой. Фирмино брал на себя нескольких защитников, тем самым открывал пространство для Салаха и Мане. Или же недавний "Реал", когда с этой ролью прекрасно справлялся Джуд Беллингем и пара крайних в виде Винисиуса и Родриго. Но это все звездные примеры и конечно у Романа не выйдет продемонстрировать нечто подобное. Но зато у него есть рост (191), который позволяет ему выигрывать верховые единоборства.

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Тренерский штаб "Олимпиакоса" использовал Яремчука в различных схемах. В основной формации 4-2-3-1 Роман играл роль центрального нападающего, фокусируясь на завершении атак. За небольшим исключением были случаи, когда украинец был "десяткой", но это весьма редкое явление. Тренер неоднократно отмечал сочетание физики и интеллекта у Яремчука. Одни из главных козырей, которые помогали ему быть в нужное время в нужном месте. Роман понимает и чувствует момент, когда нужно оттянуться назад, а когда сделать рывок за спины защитников.

Что касается сильных и слабых сторон. Здесь безусловно стоит обратить внимание на выносливость, которую отмечали многие. Да, тренерский штаб использовал украинца в основном с выхода во второй половине матча, но благодаря физической подготовке Роман был на шаг впереди от своих соперников. Также это позволяло ему быть эффективным как в воздушных дуэлях, так и в прессинге. Крайне редкое явление, но о нем необходимо сказать – это техника. Безусловно, Яремчук не игрок стиля Мбаппе или Дьекереша, который может взять на себя нескольких оппонентов и обойти их. Но стоит учитывать его габариты, а для такого роста Роман обладает весьма недурной техникой. И то, что отметил тренер нынешней команды – это футбольное мышление. Украинец хорошо читает игру, выбирает правильные позиции и моменты для завершения.

И вот подошло время слабых сторон. Роман не часто радует своих фанатов забитыми голами. Это является катастрофической проблемой, так как без забитых мячей ни один клуб не будет держать в составе нападающего. Зачастую в игре Яремчука прослеживается недостаточная эффективность в завершении атак, особенно с сильными соперниками. И следующее – это защита. Безусловно, форвард не должен играть часто в обороне, но сейчас речь не о прессинге. Проблема заключается в помощи партнерам при угловых и стандартах оппонентов. При таком росте Роман должен страховать оборону и переигрывать на втором этаже соперника, но увы не всегда получается успешно действовать в своей штрафной.

Чемпионский матч 4 мая 2025 года

Матч, который запомнится Роману надолго, а может и на всю жизнь. 4-го мая "Олимпиакос" дома принимал ПАОК. Именно в этой игре решалось чемпионство хозяев. Тренерский штаб решил поберечь своего джокера и оставил его на скамейке запасных. Матч начался активно и уже на 1-й минуте гости открыли счет. "Олимпиакос" не выглядел разбитым и комбинировал свои атака в надежде сравнять. Так и случилось на 14-й минуте, когда Вельде отправил мяч в сетку ворот соперника. На этом попытки не закончились и давление со стороны хозяев продолжилось. Ничего не проходит напрасно, и команда Яремчука выходи вперед на 30-й минуте. Счет 2:1 и казалось бы, можно немного успокоиться и сбавить темп матча, но не тут-то было. ПАОК сравнивает через 2 минуты и до свистка арбитра команды не отметились забитыми мячами.

Хозяевам нужно было что-то менять и как-то оживлять атаку. Тренерский штаб пошел по проверенному пути и выпустил Яремчука на 63-й минуте вместо Вельде. "Олимпиакос" действительно прибавил и снова вышел вперед на финальном отрезке. Но важный момент случился тогда, когда ПАОК рассчитывал сравнять счет. На 87-й минуте Роман Яремчук отдал голевую передачу на Мартинша, который увеличил преимущество и поставил точку в этом матче. После игры украинец не мог сдержать своего счастья и конечно же поделился своими эмоциями с подписчиками в социальных сетях:

"Первый титул всегда особенный. День, который я запомню навсегда".

Роман Яремчук продемонстрировал неплохой уровень игры в сезоне 2024/2025, став важным звеном в атаке "Олимпиакоса". Его статистика, универсальность и вклад в ключевые моменты сезона подтверждают его значимость для команды. Несмотря на некоторые аспекты, требующие улучшения, его первый сезон в Греции можно считать успешным. Будущее покажет, сможет ли он развить свой потенциал и продолжить радовать болельщиков результативной игрой.