В шаге от финала. Байер U19 сыграет с Баварией U19. Попал ли Степанов в стартовый состав?
Матч уже начался
фото из свободных источников
В рамках полуфинала юношеского Чемпионата Германии, "Байер U19" сыграет "Баварии U19".
Украинский нападающий Артём Степанов – в стартовом составе.
⚫️???? ???????????????????????????????????????? ⚫️????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 10, 2025
Unsere #Bayer04U19 trifft im Ulrich-Haberland-Stadion auf den @fcbayerncampus! ????️
Jetzt einschalten:
???? https://t.co/L2tRPKXB2Q
Auf geht's, Jungs! Alles geben für den Einzug ins Finale der Deutschen Meisterschaft! ???? pic.twitter.com/riX1A41MoL
Прошлый матч против "Шальке" Степанов пропускал из-за перебора жёлтых карточек. Всего украинский нападающий провёл 29 поединков, в которых забил 22 гола и отдал 3 голевые передачи.
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Напомним, что следующий сезон Степанов проведёт в "Нюрнберге" на правах аренды.
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