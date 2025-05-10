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В шаге от финала. Байер U19 сыграет с Баварией U19. Попал ли Степанов в стартовый состав?

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В шаге от финала. Байер U19 сыграет с Баварией U19. Попал ли Степанов в стартовый состав?

фото из свободных источников

Новина українською

В рамках полуфинала юношеского Чемпионата Германии, "Байер U19" сыграет "Баварии U19".

Украинский нападающий Артём Степанов – в стартовом составе.

Прошлый матч против "Шальке" Степанов пропускал из-за перебора жёлтых карточек. Всего украинский нападающий провёл 29 поединков, в которых забил 22 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Напомним, что следующий сезон Степанов проведёт в "Нюрнберге" на правах аренды.

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Источник:
Bayer 04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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