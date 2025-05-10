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"Очень много местных нас поддерживают": украинский легионер рассказал о поддержке в Косово

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В общем, ситуация спокойная

"Очень много местных нас поддерживают": украинский легионер рассказал о поддержке в Косово

Новина українською

Украинский полузащитник Дрити Денис Костышин рассказал о текущей ситуации в Косово и как там относятся к Украине.

" – Косово – регион с непростым фоном. Время от времени со стороны Сербии возникают политические или военные провокации. Как это чувствуется на месте?

– Ничего такого нет. Здесь все тихо. Мирные люди.

– Обсуждают ли такие вещи в раздевалке, в быту? Или это, наоборот, табуированная тема?

– На самом деле обсуждать нечего – сейчас все спокойно.

– Как местные относятся к украинцам, учитывая общий контекст войны у нас?

– Очень много местных нас поддерживают – и это невероятно приятно. Наверное, уже более сотни раз, просто прогуливаясь по городу, слышал, как люди выкрикивают: "Слава Украине!" – заявил Костышин.

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"Дрита" недавно официально стала досрочным чемпионом Косово. В следующем сезоне команда Костышина сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Украинец выступает за "Дриту" с февраля этого года. На его счету шесть результативных действий (3+3) в 12 матчах чемпионата.

Контракт Костышина с косовским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Денис Костышин Дрита (Гнилане)
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Максим Кучер
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