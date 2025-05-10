"Очень много местных нас поддерживают": украинский легионер рассказал о поддержке в Косово

Украинский полузащитник Дрити Денис Костышин рассказал о текущей ситуации в Косово и как там относятся к Украине.

" – Косово – регион с непростым фоном. Время от времени со стороны Сербии возникают политические или военные провокации. Как это чувствуется на месте?

– Ничего такого нет. Здесь все тихо. Мирные люди.

– Обсуждают ли такие вещи в раздевалке, в быту? Или это, наоборот, табуированная тема?

– На самом деле обсуждать нечего – сейчас все спокойно.

– Как местные относятся к украинцам, учитывая общий контекст войны у нас?

– Очень много местных нас поддерживают – и это невероятно приятно. Наверное, уже более сотни раз, просто прогуливаясь по городу, слышал, как люди выкрикивают: "Слава Украине!" – заявил Костышин.