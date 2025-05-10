"Очень много местных нас поддерживают": украинский легионер рассказал о поддержке в Косово
В общем, ситуация спокойная
Украинский полузащитник Дрити Денис Костышин рассказал о текущей ситуации в Косово и как там относятся к Украине.
" – Косово – регион с непростым фоном. Время от времени со стороны Сербии возникают политические или военные провокации. Как это чувствуется на месте?
– Ничего такого нет. Здесь все тихо. Мирные люди.
– Обсуждают ли такие вещи в раздевалке, в быту? Или это, наоборот, табуированная тема?
– На самом деле обсуждать нечего – сейчас все спокойно.
– Как местные относятся к украинцам, учитывая общий контекст войны у нас?
– Очень много местных нас поддерживают – и это невероятно приятно. Наверное, уже более сотни раз, просто прогуливаясь по городу, слышал, как люди выкрикивают: "Слава Украине!" – заявил Костышин.
"Дрита" недавно официально стала досрочным чемпионом Косово. В следующем сезоне команда Костышина сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Украинец выступает за "Дриту" с февраля этого года. На его счету шесть результативных действий (3+3) в 12 матчах чемпионата.
Контракт Костышина с косовским клубом рассчитан до лета 2026 года.
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