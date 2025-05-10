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Борьба за трофей. Байер U19, в котором играет украинский нападающий прошёл в финал Молодёжной Лиги DFB

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Сумасшедший матч выдали команды

Борьба за трофей. Байер U19, в котором играет украинский нападающий прошёл в финал Молодёжной Лиги DFB

фото из свободных источников

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"Байер U19", в котором играет украинский нападающий прошёл в финал Молодёжной Лиги DFB.

"Фармацевты" в полуфинале обыграли сверстников из мюнхенской "Баварии". Украинский футболист Артём Степанов вышел с первых минут.

В основное время команды сыграли 2:2. "Байер" забил решающий гол на 90+2-й минуте.

Матч перешёл в овертайм. В первом периоде "Бавария" и "Байер" забили по одному голу, а на 118-й минуте Герд вывел "аптекарей" вперёд.

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На пути к финалу "Байер" также одолел "Майнц" и "Шальке" (после серии пенальти).

В этом сезоне Артём Степанов сыграл в 30-ти матчах и отметился 22-мя голами и тремя голевыми передачами.

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Источник:
Bayer 04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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