Борьба за трофей. Байер U19, в котором играет украинский нападающий прошёл в финал Молодёжной Лиги DFB

"Байер U19", в котором играет украинский нападающий прошёл в финал Молодёжной Лиги DFB.

"Фармацевты" в полуфинале обыграли сверстников из мюнхенской "Баварии". Украинский футболист Артём Степанов вышел с первых минут.

В основное время команды сыграли 2:2. "Байер" забил решающий гол на 90+2-й минуте.

Матч перешёл в овертайм. В первом периоде "Бавария" и "Байер" забили по одному голу, а на 118-й минуте Герд вывел "аптекарей" вперёд.

WE‘RE GOING TO THE U19 FINAL! ????❤️ pic.twitter.com/7crW9KZFqi