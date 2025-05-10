Борьба за трофей. Байер U19, в котором играет украинский нападающий прошёл в финал Молодёжной Лиги DFB
Сумасшедший матч выдали команды
фото из свободных источников
"Байер U19", в котором играет украинский нападающий прошёл в финал Молодёжной Лиги DFB.
"Фармацевты" в полуфинале обыграли сверстников из мюнхенской "Баварии". Украинский футболист Артём Степанов вышел с первых минут.
В основное время команды сыграли 2:2. "Байер" забил решающий гол на 90+2-й минуте.
Матч перешёл в овертайм. В первом периоде "Бавария" и "Байер" забили по одному голу, а на 118-й минуте Герд вывел "аптекарей" вперёд.
WE‘RE GOING TO THE U19 FINAL! ????❤️ pic.twitter.com/7crW9KZFqi— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 10, 2025
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На пути к финалу "Байер" также одолел "Майнц" и "Шальке" (после серии пенальти).
В этом сезоне Артём Степанов сыграл в 30-ти матчах и отметился 22-мя голами и тремя голевыми передачами.
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