Степаненко отыграл 82 минуты за Эюпспор. Какие оценки получил украинец?

Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко принял участие в матче 35-го тура Суперлиги Турции против "Касымпаша" (0:3). Он вышел со старта и отыграл 82 минуты.

В этом матче Тарас отдал 86% точных пасов, выполнил 2 удачных лонгбола, выиграл 4 единоборства из 4-х, заработал 2 штрафных, имел 2 отбора.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Степаненко в 6,2 и 6,9 баллов соответственно, что является средним результатом.