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Степаненко отыграл 82 минуты за Эюпспор. Какие оценки получил украинец?

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К сожалению, не удалось победить

Степаненко отыграл 82 минуты за Эюпспор. Какие оценки получил украинец?

Фото: Еюспор

Новина українською

Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко принял участие в матче 35-го тура Суперлиги Турции против "Касымпаша" (0:3). Он вышел со старта и отыграл 82 минуты.

В этом матче Тарас отдал 86% точных пасов, выполнил 2 удачных лонгбола, выиграл 4 единоборства из 4-х, заработал 2 штрафных, имел 2 отбора.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Степаненко в 6,2 и 6,9 баллов соответственно, что является средним результатом.

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Тарас Степаненко Эюпспор (Турция)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 18:01
Окуєнний клуб найшли сєпари для своєї легенди....
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1
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 18:01
Окуєнний клуб найшли сєпари для своєї легенди....
Ответить
0
1

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