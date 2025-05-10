Степаненко отыграл 82 минуты за Эюпспор. Какие оценки получил украинец?
К сожалению, не удалось победить
Фото: Еюспор
Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко принял участие в матче 35-го тура Суперлиги Турции против "Касымпаша" (0:3). Он вышел со старта и отыграл 82 минуты.
В этом матче Тарас отдал 86% точных пасов, выполнил 2 удачных лонгбола, выиграл 4 единоборства из 4-х, заработал 2 штрафных, имел 2 отбора.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Степаненко в 6,2 и 6,9 баллов соответственно, что является средним результатом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 18:01
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- УПЛ. Ворскла - Черноморец 1:2. А это точно команды из высшего дивизиона?
- Полесье может возглавить европейский тренер с опытом работы в УПЛ. - Источник
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Трабзонспор получил предложение по украинцу в размере 5 млн евро
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1