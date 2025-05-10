Трабзонспор удивил стартовым составом на матч с Галатасараем. Будут ли играть украинцы?

В матче 35-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" будет принимать лидера чемпионата - "Галатасарай". В стартовый состав гостей попал украинский защитник Арсений Батагов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Другие украинские игроки, Александр Зубков и Даниил Сикан, оказались в запасе.

Поединок "Трабзонспор" (8-е место) - "Галатасарай" (1-е место) начнется в 19:00 по киевскому времени.