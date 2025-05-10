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Трабзонспор удивил стартовым составом на матч с Галатасараем. Будут ли играть украинцы?

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Только один в старте

Трабзонспор удивил стартовым составом на матч с Галатасараем. Будут ли играть украинцы?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 35-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" будет принимать лидера чемпионата - "Галатасарай". В стартовый состав гостей попал украинский защитник Арсений Батагов.

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Другие украинские игроки, Александр Зубков и Даниил Сикан, оказались в запасе.

Поединок "Трабзонспор" (8-е место) - "Галатасарай" (1-е место) начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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