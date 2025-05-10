Борнмут готовится к матчу с Астон Виллой. Известно, попал ли Забарный в старт
Последняя возможность хозяев сохранить призрачные шансы на еврокубки
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В 36-м туре АПЛ "вишни" (53 балла) дома будут играть против "Астон Виллы" (60 очков). В первом круге соперники не определили победителя, расписав ничью в Бирмингеме (1:1). Тогда Эванилсон спас "Борнмут" от поражения уже в компенсированное время.
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Андони Ираола определился со стартовым составом на ближайшую встречу. Илья Забарный также попал в основу.
Youuuu redssss ???? pic.twitter.com/fkNiQmvn12— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 10, 2025
В текущей кампании украинец провел 33 встречи и заработал 3 предупреждения и одно удаление. Также он трижды появлялся на поле в Кубке Англии.
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Источник:AFC Bournemouth
Опубликовал: Александр Симченко
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