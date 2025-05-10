Чемпионский матч. Известно, будет ли Трубин защищать ворота Бенфики в дерби против Спортинга

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 33-го тура Лиги Португалии против "Спортинга".

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Это предпоследний тур чемпионата. Сейчас команды находятся на вершине таблицы, имея одинаковое количество очков.

Поединок чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом" начнется в 20:00 по киевскому времени.