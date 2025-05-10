  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чемпионский матч. Известно, будет ли Трубин защищать ворота Бенфики в дерби против Спортинга

В тренде

Чемпионский матч. Известно, будет ли Трубин защищать ворота Бенфики в дерби против Спортинга

Наши за границей
Обновлено

Центральная игра тура

Чемпионский матч. Известно, будет ли Трубин защищать ворота Бенфики в дерби против Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 33-го тура Лиги Португалии против "Спортинга".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Это предпоследний тур чемпионата. Сейчас команды находятся на вершине таблицы, имея одинаковое количество очков.

Поединок чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом" начнется в 20:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025
yellow-arrow
Полный матч Ярмолюка, гол Миколенко. Оценки украинцев за матчи АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Миколенко забивает и побеждает, Ярмолюк не забивает, но тоже забирает три очка
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости