Чемпионский матч. Известно, будет ли Трубин защищать ворота Бенфики в дерби против Спортинга
Центральная игра тура
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 33-го тура Лиги Португалии против "Спортинга".
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Это предпоследний тур чемпионата. Сейчас команды находятся на вершине таблицы, имея одинаковое количество очков.
Поединок чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом" начнется в 20:00 по киевскому времени.
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