Полный матч Ярмолюка, гол Миколенко. Оценки украинцев за матчи АПЛ

В очередном туре АПЛ "Брентфорд" одолел на выезде "Ипсвич" (1:0), а "Эвертон" победил в гостях "Фулхэм" (3:1). Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко провели полные матчи в своих командах.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление полузащитника "пчел" на 6,8 баллов. Он заработал желтую карточку, сделал 46 точных пасов (98%), 2 длинные точные передачи, выиграл 6 единоборств за позицию, трижды нарушил правила, трижды заработал фолы, совершил 2 перехвата и в одном эпизоде ​​удачно использовал дриблинг.

Миколенко получил 7,4 и 7,2 пункта. Виталий забил гол, дважды выносил мяч, заблокировал 1 удар, совершил 1 перехват, однажды успешно применил дриблинг, выиграл 2 единоборства за позицию и 1 верховую дуэль, отдал 15 точных пасов и 2 длинные точные передачи.