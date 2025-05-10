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Важный матч для Эмполи. Известно, будет ли играть Коваленко

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Нужна победа

Важный матч для Эмполи. Известно, будет ли играть Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 36-го тура Серии А против "Пармы". Он остался в запасе.

Команда украинца продолжает борьбу с выживанием. От безопасной зоны ее отделяют 3 очка.

Поединок чемпионата Италии между "Эмполи" и "Пармой" начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
www.legaseriea.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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