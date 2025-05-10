Важный матч для Эмполи. Известно, будет ли играть Коваленко

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 36-го тура Серии А против "Пармы". Он остался в запасе.

Команда украинца продолжает борьбу с выживанием. От безопасной зоны ее отделяют 3 очка.

STARTING XI | #EmpoliParma



Alle 20.45 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il #Parma : ecco la nostra formazione ⬇



EMPOLI: Vasquez; Pezzella, Grassi, Henderson, Fazzini, Gyasi, Cacace, Viti, Ismajli, Marianucci, Esposito pic.twitter.com/NS5gefQeNI — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) May 10, 2025

Поединок чемпионата Италии между "Эмполи" и "Пармой" начнется в 21:45 по киевскому времени.