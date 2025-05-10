Важный матч для Эмполи. Известно, будет ли играть Коваленко
Нужна победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 36-го тура Серии А против "Пармы". Он остался в запасе.
Команда украинца продолжает борьбу с выживанием. От безопасной зоны ее отделяют 3 очка.
STARTING XI | #EmpoliParma— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) May 10, 2025
Alle 20.45 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il #Parma : ecco la nostra formazione ⬇
EMPOLI: Vasquez; Pezzella, Grassi, Henderson, Fazzini, Gyasi, Cacace, Viti, Ismajli, Marianucci, Esposito pic.twitter.com/NS5gefQeNI
Поединок чемпионата Италии между "Эмполи" и "Пармой" начнется в 21:45 по киевскому времени.
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