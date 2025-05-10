Батагов среди лучших, Сикан – среди худших, у Зубкова 50/50. Оценки украинцев за матч с Галатасараем

В 35-м туре турецкой Суперлиги "Трабзонспор" дома уступил "Галатасараю" (0:2). Арсений Батагов провел весь матч на поле, Даниил Сикан уже на 20-й минуте заменил травмированного Эниса Дестана, а Александр Зубков оставил скамейку запасных на 58-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Арсения на 7,2 и 7,1 балла. Защитник вошел в тройку лучших в составе хозяев. Украинец 12 раз выносил мяч, осуществил 1 перехват, трижды выиграл борьбу за позицию, в семи случаях завершил в свою пользу воздушную дуэль, 1 раз нарушил правила, сделал 3 длинные точные передачи и 31 точный пас.

Даниил Сикан получил одну из самых низких оценок (5,7 и 6,6). Форвард нанес 1 удара мимо ворот, 7 раз терял мяч, трижды сфолил, выиграл 1 воздушную дуэль и отдал 7 точных пасов.

У Александра Зубкова 6,0 и 6,8 пункта. Украинец отдал 1 ключевой пас, 12 точных пасов, 2 длинные точные передачи, заблокировал 1 удар, совершил 1 перехват, дважды выиграл борьбу за позицию, заработал 1 фол.