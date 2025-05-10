Цыганков ушел - Жирона проиграла. Какие оценки получил украинец за матч против Вильярреала?

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче 35-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (0:1). Он вышел со старта и отыграл 66 минут.

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Виктор отдал 77% точных пасов, выполнил 1 удачный навес из 5-ти, отдал 2 точных лонгбола, проиграл все 4 единоборства, сфолил и дважды безуспешно пошел в дриблинг.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Цыганкова в 6,1 и 6,6 баллов соответственно. Это одни из самых низких показателей в матче.