Уоткинс убежал от Забарного и принес победу. Обнародованы оценки украинца за матч Борнмут - Астон Вилла
Несмотря на все - высокие баллы
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный принял участие в матче 36-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (0:1). Он вышел со старта и отыграл 88 минут.
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Стоит отметить, что во время забитого мяча, Уоткинс сумел оторваться от Забарного. Также защитник отметился желтой карточкой. Кроме этого, отдал 93% точных пасов, выполнил 2 точных лонгбола, сфолил, нанес удар по воротам, выиграл 2 единоборства из 6-ти, совершил 10 выносов и имел 3 отбора.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Забарного в 7,2 и 7,0 баллов соответственно. По версии первых - это лучшая оценка среди футболистов "Борнмута", по версии вторых - одна из лучших.
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