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Трубин пропустил на 4-й минуте от Спортинга, но неоднократно выручал команду. Оценки украинца за матч

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Чемпион определится уже в последнем туре

Трубин пропустил на 4-й минуте от Спортинга, но неоднократно выручал команду. Оценки украинца за матч

Фото з відкритих джерел

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"Бенфика" и "Спортинг" поделили очки на "Эштадиу да Луж" (1:1). Анатолий Трубин, в отличие от коллеги, у которого 0 сейвов, помог "орлам" сохранить паритет.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,7 и 7,1 баллов. Кипер совершил 3 сейва, 1 сейв из-за пределов штрафной, 1 раз успешно вышел на мяч, перехватил 2 навеса, совершил 19 точных пасов.

Также вратарь сборной Украины отдал 4 точные длинные передачи, выиграл одно единоборство за позицию, заработал 1 фол.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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vlotko (Броди)
10.05.2025 в 22:28
Молодець, так тримати. Збірна чекає.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
10.05.2025 в 22:28
Молодець, так тримати. Збірна чекає.
Ответить
0
1

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