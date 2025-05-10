Трубин пропустил на 4-й минуте от Спортинга, но неоднократно выручал команду. Оценки украинца за матч
Чемпион определится уже в последнем туре
Фото з відкритих джерел
"Бенфика" и "Спортинг" поделили очки на "Эштадиу да Луж" (1:1). Анатолий Трубин, в отличие от коллеги, у которого 0 сейвов, помог "орлам" сохранить паритет.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,7 и 7,1 баллов. Кипер совершил 3 сейва, 1 сейв из-за пределов штрафной, 1 раз успешно вышел на мяч, перехватил 2 навеса, совершил 19 точных пасов.
Также вратарь сборной Украины отдал 4 точные длинные передачи, выиграл одно единоборство за позицию, заработал 1 фол.
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Источник:Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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vlotko (Броди)
10.05.2025 в 22:28
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