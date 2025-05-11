"Я поаплодировал ему": Мойес – о решении арбитра не назначать пенальти за руку Миколенко

"Эвертон" одержал волевую победу в 36-м туре АПЛ над "Фулхэмом" (3:1). В конце матча после прострела с левого фланга от Адама Траоре мяч попал в руку Виталию Миколенко.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Арбитр встречи Даррен Ингленд указал на угловой удар, не увидев нарушения правил со стороны украинца. Однако далее эпизод стал рассматриваться судьями VAR.

???? - Handball being checked by VAR, against Everton.

???? - Potential penalty NOT awarded. pic.twitter.com/rOAOY763rA — VAR Hub (@VARHub) May 10, 2025

Коллеги посоветовали Ингленду самостоятельно просмотреть момент, но видео не изменило мнение арбитра. Наставник "ирисок" Давид Мойес поддержал мнение рефери.

"Я поаплодировал ему. Если бы была возможность — сделал мексиканскую волну. Видел этот момент. Парень бежал, чего можно было ожидать, в каком положении должны были находиться руки. Нехорошо ли, что кто-то сам решил смотреть момент и оставил в силе свое решение? Мы хотим, чтобы арбитры принимали собственные решения. Оно было правильным", – цитирует слова тренера гостей BBC.

Благодаря победе в Лондоне мерсисайдцы поднялись на 13 место (42 очка).