"Я поаплодировал ему": Мойес – о решении арбитра не назначать пенальти за руку Миколенко
11-метровый удар мог вернуть интригу и сделать счет 2:3
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" одержал волевую победу в 36-м туре АПЛ над "Фулхэмом" (3:1). В конце матча после прострела с левого фланга от Адама Траоре мяч попал в руку Виталию Миколенко.
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Арбитр встречи Даррен Ингленд указал на угловой удар, не увидев нарушения правил со стороны украинца. Однако далее эпизод стал рассматриваться судьями VAR.
???? - Handball being checked by VAR, against Everton.— VAR Hub (@VARHub) May 10, 2025
???? - Potential penalty NOT awarded. pic.twitter.com/rOAOY763rA
Коллеги посоветовали Ингленду самостоятельно просмотреть момент, но видео не изменило мнение арбитра. Наставник "ирисок" Давид Мойес поддержал мнение рефери.
"Я поаплодировал ему. Если бы была возможность — сделал мексиканскую волну. Видел этот момент. Парень бежал, чего можно было ожидать, в каком положении должны были находиться руки. Нехорошо ли, что кто-то сам решил смотреть момент и оставил в силе свое решение? Мы хотим, чтобы арбитры принимали собственные решения. Оно было правильным", – цитирует слова тренера гостей BBC.
Благодаря победе в Лондоне мерсисайдцы поднялись на 13 место (42 очка).
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