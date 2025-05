"Я поаплодировал ему": Мойес – о решении арбитра не назначать пенальти за руку Миколенко

"Эвертон" одержал волевую победу в 36-м туре АПЛ над "Фулхэмом" (3:1). В конце матча после прострела с левого фланга от Адама Траоре мяч попал в руку Виталию Миколенко.

Арбитр встречи Даррен Ингленд указал на угловой удар, не увидев нарушения правил со стороны украинца. Однако далее эпизод стал рассматриваться судьями VAR.

???? - Handball being checked by VAR, against Everton.

???? - Potential penalty NOT awarded. pic.twitter.com/rOAOY763rA