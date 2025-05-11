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"Я поаплодировал ему": Мойес – о решении арбитра не назначать пенальти за руку Миколенко

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11-метровый удар мог вернуть интригу и сделать счет 2:3

"Я поаплодировал ему": Мойес – о решении арбитра не назначать пенальти за руку Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Эвертон" одержал волевую победу в 36-м туре АПЛ над "Фулхэмом" (3:1). В конце матча после прострела с левого фланга от Адама Траоре мяч попал в руку Виталию Миколенко.

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Арбитр встречи Даррен Ингленд указал на угловой удар, не увидев нарушения правил со стороны украинца. Однако далее эпизод стал рассматриваться судьями VAR.

Коллеги посоветовали Ингленду самостоятельно просмотреть момент, но видео не изменило мнение арбитра. Наставник "ирисок" Давид Мойес поддержал мнение рефери.

"Я поаплодировал ему. Если бы была возможность — сделал мексиканскую волну. Видел этот момент. Парень бежал, чего можно было ожидать, в каком положении должны были находиться руки. Нехорошо ли, что кто-то сам решил смотреть момент и оставил в силе свое решение? Мы хотим, чтобы арбитры принимали собственные решения. Оно было правильным", – цитирует слова тренера гостей BBC.

Благодаря победе в Лондоне мерсисайдцы поднялись на 13 место (42 очка).

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) Виталий Миколенко
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Источник:
Суспільне Спорт, ВВС, VAR Hub
Опубликовал: Александр Симченко
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