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Целый матч Сватка, сыгранный час Чеберка. Как провели свои поединки украинцы в MLS

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Еще один – пока в лазарете

Целый матч Сватка, сыгранный час Чеберка. Как провели свои поединки украинцы в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 мая по киевскому времени в рамках MLS сыграли сразу три команды украинцев.

Все 90 минут за "Остин" провел центрбек сборной Украины Александр Сваток. Его команда проиграла лидеру турнирной таблицы "Цинцинатти" в гостях со счетом 1:2.

Евгений Чеберко вышел в стартовом составе "Коламбус Крю" на матч против "Филадельфии Юнион". Украинец получил желтую на 55 минуте, а на 60 был заменен при счете 0:1 в пользу соперника. В итоге команды сыграли 2:2.

"Клуб де Фут Монреаль" впервые в этом сезоне одержал победу благодаря одному голу в ворота "Нью-Йорк Сити". Однако Геннадий Синчук этот матч пропускал из-за травмы.

Еще один украинец возможно сыграет в ночь на понедельник: Артем Смоляков и его ФК “Лос-Анджелес” против “Сиэтл Саундерс”.

Отметим, что ФК “Лос-Анджелес” и “Остин” идут на шестом и восьмом местах Западной конференции соответственно. "Коламбус Крю" и "Клуб де фут Монреаль" занимают вторую и 15-ю позицию в Восточной конференции.

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Александр Сваток Евгений Чеберко Артем Смоляков Геннадий Синчук
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