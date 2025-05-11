  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Польская Лехия с пятью украинцами в составе примет Корону Кельце. Известны стартовые составы

В тренде

Польская Лехия с пятью украинцами в составе примет Корону Кельце. Известны стартовые составы

Наши за границей

Матч начнётся в 13:15 по киевскому времени

Польская Лехия с пятью украинцами в составе примет Корону Кельце. Известны стартовые составы

Фото - Lechia

Новина українською

Польская "Лехия" с пятью украинцами в составе примет "Корону Кельце".

В старте хозяев вышло три украинских футболиста – полузащитник Иван Желизко, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

Полузащитник Антон Царенко остался на скамейке запасных. Голкипер Богдан Сарнавский – вне заявки.

В этом сезоне Иван Желизко сыграл в 22-х матчах Чемпионата Польши, в которых отметился голом.

Максим Хлань в 27-ми матчах забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Богдан Вьюнник забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До поединка "Лехия Гданьск" занимает 15-е место с 33-мя баллами. "Корона Кельце" - восьмая с 43-мя баллами.

Матч начнётся в 13:15 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Долго смотрели видеоповтор. Украинские футболисты открыли счёт в матче Лехии Гданьск
yellow-arrow
Так уже делали в другом клубе. Польская Лехия, в которой играет пять украинцев, с опозданием вышла на поле
yellow-arrow
Целый матч Сватка, сыгранный час Чеберка. Как провели свои поединки украинцы в MLS
Лехия (Гданьск) Максим Хлань Богдан Вьюнник Иван Желизко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Lechia Gdansk
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости