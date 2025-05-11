Польская Лехия с пятью украинцами в составе примет Корону Кельце. Известны стартовые составы

Польская "Лехия" с пятью украинцами в составе примет "Корону Кельце".

В старте хозяев вышло три украинских футболиста – полузащитник Иван Желизко, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

Полузащитник Антон Царенко остался на скамейке запасных. Голкипер Богдан Сарнавский – вне заявки.

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Tak wygląda nasz wyjściowy skład na mecz z Koroną ⚽



Zaczynamy o 12:15! ⌚️#LGDKOR ???? pic.twitter.com/XQrq85NRFn — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) May 11, 2025

В этом сезоне Иван Желизко сыграл в 22-х матчах Чемпионата Польши, в которых отметился голом.

Максим Хлань в 27-ми матчах забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Богдан Вьюнник забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

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До поединка "Лехия Гданьск" занимает 15-е место с 33-мя баллами. "Корона Кельце" - восьмая с 43-мя баллами.

Матч начнётся в 13:15 по киевскому времени.