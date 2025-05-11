Так уже делали в другом клубе. Польская Лехия, в которой играет пять украинцев, с опозданием вышла на поле

Польская "Лехия", в которой играет пять украинцев, не вышла вовремя на поле.

Польские комментаторы уже решили, что клуб объявил бойкот. Но хозяева поля вышли, хоть и с задержкой.

Ранее подобная ситуация была на матче "Одра – Гурник Ленчна". Тогда игроки гостевого клуба вышли с задержкой в качестве протеста за долги.

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К слову, "Лехия Гданьск" не получила аттестат на сезон 2025/2026 из-за несоответствия критерию F.05 (финансовый прогноз). Клуб подал аппеляцию, которую рассмотрят до 15 мая.

Напомним, что "Лехия Гданьск" принимает "Корону Кельце" в матче Экстракляссы.