Так уже делали в другом клубе. Польская Лехия, в которой играет пять украинцев, с опозданием вышла на поле
Комментаторы подумали о бойкоте
Фото - Lechia
Польская "Лехия", в которой играет пять украинцев, не вышла вовремя на поле.
Польские комментаторы уже решили, что клуб объявил бойкот. Но хозяева поля вышли, хоть и с задержкой.
Ранее подобная ситуация была на матче "Одра – Гурник Ленчна". Тогда игроки гостевого клуба вышли с задержкой в качестве протеста за долги.
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К слову, "Лехия Гданьск" не получила аттестат на сезон 2025/2026 из-за несоответствия критерию F.05 (финансовый прогноз). Клуб подал аппеляцию, которую рассмотрят до 15 мая.
Напомним, что "Лехия Гданьск" принимает "Корону Кельце" в матче Экстракляссы.
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Источник:Truskawkowa piłka
Опубликовал: Владислав Прийменко
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