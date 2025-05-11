Долго смотрели видеоповтор. Украинские футболисты открыли счёт в матче Лехии Гданьск. ВИДЕО

Украинские футболисты открыли счёт в матче "Лехии Гданьск".

Вингер Максим Хлань вбежал с мячом в штрафную "Короны". Футболист соперника схватил украинца за лицо и повалил на газон. Судьи проверяли эпизод на наличие пенальти.

Польский клуб получил право на пенальти спустя 3 минуты после проверки. Богдан Вьюнник подошёл к мячу и забил гол.

Это седьмой гол Вьюнника за "Лехию" в Экстракляссе.

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На момент написания новости, "Лехия" в матче против "Короны" ведёт со счётом 1:0.