Долго смотрели видеоповтор. Украинские футболисты открыли счёт в матче Лехии Гданьск
Порешали!
Фото: LechiaGdansk
Украинские футболисты открыли счёт в матче "Лехии Гданьск".
Вингер Максим Хлань вбежал с мячом в штрафную "Короны". Футболист соперника схватил украинца за лицо и повалил на газон. Судьи проверяли эпизод на наличие пенальти.
Польский клуб получил право на пенальти спустя 3 минуты после проверки. Богдан Вьюнник подошёл к мячу и забил гол.
18' | GOOOOOOOL! ????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) May 11, 2025
Bohdan Viunnyk pewnie wykorzystuje rzut karny i otwiera wynik spotkania! ????#LGDKOR 1:0 pic.twitter.com/oy2mEl5yQF
Это седьмой гол Вьюнника за "Лехию" в Экстракляссе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На момент написания новости, "Лехия" в матче против "Короны" ведёт со счётом 1:0.
Популярное сейчас
- Путин заявил о своем варианте мирного процесса: настроен на прямые переговоры РФ с Украиной
- Проблемы Григорчука, надежда Черноморца, гол Миколенко. Главные новости за десятое мая
- Бывший чемпион Бундеслиги вернулся в элитный дивизион
- Трабзонспор получил предложение по украинцу в размере 5 млн евро
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет