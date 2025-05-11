Но записали не на него. Украинский полузащитник забивает за Лехию на последних минутах. ВИДЕО
Второй гол футболиста
lechia.pl
Украинский полузащитник забивает за "Лехию Гданськ" на последних минутах.
Команда получила право на угловой. Мяч полетел в штрафную и залетел от пятки Ивана Желизко.
ЖЕЛІЗКО!!! Але гол записали не на нього...— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 11, 2025
Відео: Canal+ Sport 3 pic.twitter.com/Q4CRL5UOgA
Но клуб записал автором гола Пллана.
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К слову, Иван Желизко в прошлом матче "Лехии" отметился дебютным голом в сезоне.
После первого тайма "Лехия" в матче против "Короны" ведёт со счётом 2:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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