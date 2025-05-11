Но записали не на него. Украинский полузащитник забивает за Лехию на последних минутах. ВИДЕО

Украинский полузащитник забивает за "Лехию Гданськ" на последних минутах.

Команда получила право на угловой. Мяч полетел в штрафную и залетел от пятки Ивана Желизко.

ЖЕЛІЗКО!!! Але гол записали не на нього...



Відео: Canal+ Sport 3 pic.twitter.com/Q4CRL5UOgA — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 11, 2025

Но клуб записал автором гола Пллана.

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К слову, Иван Желизко в прошлом матче "Лехии" отметился дебютным голом в сезоне.

После первого тайма "Лехия" в матче против "Короны" ведёт со счётом 2:0.