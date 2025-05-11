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Но записали не на него. Украинский полузащитник забивает за Лехию на последних минутах. ВИДЕО

Наши за границей
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Второй гол футболиста

Но записали не на него. Украинский полузащитник забивает за Лехию на последних минутах. ВИДЕО

lechia.pl

Новина українською

Украинский полузащитник забивает за "Лехию Гданськ" на последних минутах.

Команда получила право на угловой. Мяч полетел в штрафную и залетел от пятки Ивана Желизко.

Но клуб записал автором гола Пллана.

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К слову, Иван Желизко в прошлом матче "Лехии" отметился дебютным голом в сезоне.

После первого тайма "Лехия" в матче против "Короны" ведёт со счётом 2:0.

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Лехия (Гданьск) Иван Желизко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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