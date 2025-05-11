Волевая победа Лехии Гданськ. Какие оценки получили украинские футболисты?
Сумасшедший матч
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"Лехия" Гданьск сыграла матч против "Короны".
Иван Желизко провёл полный матч, забил гол, отдал ключенвой пас. Полузащитник трижды ударил по воротам и один раз мимо. Также футболист отдал 87% точных передач и дважды вынес мяч со своей штрафной.
Оценка от SofaScore – 8,1 балла.
Максим Хлань отыграл 89 минут. Выполнил 75% точных передач, один ключевой пас, заработал пенальти. Дважды на футболисте сфолили соперники.
Оценка от SofaScore – 6,9 баллов.
Богдан Вьюнник провёл на поле 77 минут. Отметился голом с пенальти, сделал 91% точных передач, один раз совершил фол и на нём нарушили правила соперники. Такжке на счету нападающего жёлтая карточка.
Оценка от SofaScore – 7,0 баллов.
Антон Царенко заменил Богдана Вьюнника и отыграл 13 минут. Он один раз ударил мимо ворот и отдал 86% точных передач.
Оценка от SofaScore – 6,7 баллов.
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Напомним, что "Лехия" обыграла "Корону" со счётом 3:2 и теперь занимает 14-е место в турнирной таблице.
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