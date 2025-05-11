  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Волевая победа Лехии Гданськ. Какие оценки получили украинские футболисты?

В тренде

Волевая победа Лехии Гданськ. Какие оценки получили украинские футболисты?

Наши за границей

Сумасшедший матч

Волевая победа Лехии Гданськ. Какие оценки получили украинские футболисты?

instagram.com/lechia_gdansk

Новина українською

"Лехия" Гданьск сыграла матч против "Короны".

Иван Желизко провёл полный матч, забил гол, отдал ключенвой пас. Полузащитник трижды ударил по воротам и один раз мимо. Также футболист отдал 87% точных передач и дважды вынес мяч со своей штрафной.

Оценка от SofaScore – 8,1 балла.

Максим Хлань отыграл 89 минут. Выполнил 75% точных передач, один ключевой пас, заработал пенальти. Дважды на футболисте сфолили соперники.

Оценка от SofaScore – 6,9 баллов.

Богдан Вьюнник провёл на поле 77 минут. Отметился голом с пенальти, сделал 91% точных передач, один раз совершил фол и на нём нарушили правила соперники. Такжке на счету нападающего жёлтая карточка.

Оценка от SofaScore – 7,0 баллов.

Антон Царенко заменил Богдана Вьюнника и отыграл 13 минут. Он один раз ударил мимо ворот и отдал 86% точных передач.

Оценка от SofaScore – 6,7 баллов.

Волевая победа Лехии Гданськ. Какие оценки получили украинские футболисты? - изображение 1
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Лехия" обыграла "Корону" со счётом 3:2 и теперь занимает 14-е место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Но записали не на него. Украинский полузащитник забивает за Лехию на последних минутах. ВИДЕО
yellow-arrow
Долго смотрели видеоповтор. Украинские футболисты открыли счёт в матче Лехии Гданьск. ВИДЕО
yellow-arrow
Так уже делали в другом клубе. Польская Лехия, в которой играет пять украинцев, с опозданием вышла на поле
Лехия (Гданьск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SofaScore
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости