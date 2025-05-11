Волевая победа Лехии Гданськ. Какие оценки получили украинские футболисты?

"Лехия" Гданьск сыграла матч против "Короны".

Иван Желизко провёл полный матч, забил гол, отдал ключенвой пас. Полузащитник трижды ударил по воротам и один раз мимо. Также футболист отдал 87% точных передач и дважды вынес мяч со своей штрафной.

Оценка от SofaScore – 8,1 балла.

Максим Хлань отыграл 89 минут. Выполнил 75% точных передач, один ключевой пас, заработал пенальти. Дважды на футболисте сфолили соперники.

Оценка от SofaScore – 6,9 баллов.

Богдан Вьюнник провёл на поле 77 минут. Отметился голом с пенальти, сделал 91% точных передач, один раз совершил фол и на нём нарушили правила соперники. Такжке на счету нападающего жёлтая карточка.

Оценка от SofaScore – 7,0 баллов.

Антон Царенко заменил Богдана Вьюнника и отыграл 13 минут. Он один раз ударил мимо ворот и отдал 86% точных передач.

Оценка от SofaScore – 6,7 баллов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Лехия" обыграла "Корону" со счётом 3:2 и теперь занимает 14-е место в турнирной таблице.