Борьба за медали продолжается. Попал ли в старт Хайдука украинский нападающий Русин?
Каждый матч важен
Фото: Хайдук
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин не попал в стартовый состав команды на матч 34-го тура ХФЛ против "Горицы".
Сейчас команда украинца занимает третье место в чемпионате (56 очков). До второй позиции - 5 пунктов, до первой - 6.
Поединок 34-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" Сплит - "Горица" начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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