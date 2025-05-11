Борьба за медали продолжается. Попал ли в старт Хайдука украинский нападающий Русин?

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин не попал в стартовый состав команды на матч 34-го тура ХФЛ против "Горицы".

Сейчас команда украинца занимает третье место в чемпионате (56 очков). До второй позиции - 5 пунктов, до первой - 6.

Поединок 34-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" Сплит - "Горица" начнется в 17:00 по киевскому времени.