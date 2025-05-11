Последний матч чемпионата Греции. Попал ли в старт Олимпиакоса Яремчук?
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 6-го раунда чемпионской группы Суперлиги Греции против "Панатинаикоса".
Команда Яремчука уже давно досрочно стала чемпионом страны. Соперник также не изменит позиций - у него второе место.
Поединок чемпионата Греции между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом" начнется в 20:00 по киевскому времени.
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Источник:Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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