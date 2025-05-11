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Последний матч чемпионата Греции. Попал ли в старт Олимпиакоса Яремчук?

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Последний матч чемпионата Греции. Попал ли в старт Олимпиакоса Яремчук?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 6-го раунда чемпионской группы Суперлиги Греции против "Панатинаикоса".

Команда Яремчука уже давно досрочно стала чемпионом страны. Соперник также не изменит позиций - у него второе место.

Поединок чемпионата Греции между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом" начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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