Последний матч чемпионата Греции. Попал ли в старт Олимпиакоса Яремчук?

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 6-го раунда чемпионской группы Суперлиги Греции против "Панатинаикоса".

Команда Яремчука уже давно досрочно стала чемпионом страны. Соперник также не изменит позиций - у него второе место.

Поединок чемпионата Греции между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом" начнется в 20:00 по киевскому времени.