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Русин получил 20 минут игрового времени за Хайдук. Как отыграл нападающий?

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Русин получил 20 минут игрового времени за Хайдук. Как отыграл нападающий?

Фото: Хайдук

Новина українською

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 34-го тура ХФЛ против "Горицы" (1:1). Он вышел на замену на 71-й минуте.

Статистический портал Sofascore оценил его выступление в средние 6,7 баллов. Назарий отдал 75% точных пасов, дважды неудачно навесил, сфолил, заработал нарушение на себе, выбил мяч, имел отбор и выиграл 3 единоборства из 4-х.

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Это был 15-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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