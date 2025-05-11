Русин получил 20 минут игрового времени за Хайдук. Как отыграл нападающий?

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 34-го тура ХФЛ против "Горицы" (1:1). Он вышел на замену на 71-й минуте.

Статистический портал Sofascore оценил его выступление в средние 6,7 баллов. Назарий отдал 75% точных пасов, дважды неудачно навесил, сфолил, заработал нарушение на себе, выбил мяч, имел отбор и выиграл 3 единоборства из 4-х.

Это был 15-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.