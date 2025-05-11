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Зинченко принял участие в матче Ливерпуль - Арсенал. Как он для него прошел?

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Зинченко принял участие в матче Ливерпуль - Арсенал. Как он для него прошел?

Getty Images

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Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко принял участие в матче 36-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:2). Он вышел на замену на 88-й минуте.

За 10 минут игрового времени Александр успел отдать 2 точных паса из 3-х и заблокировать удар соперника.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Зинченка в средние 6,1 и 6,7 баллов соответственно.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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