Зинченко принял участие в матче Ливерпуль - Арсенал. Как он для него прошел?
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Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко принял участие в матче 36-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:2). Он вышел на замену на 88-й минуте.
За 10 минут игрового времени Александр успел отдать 2 точных паса из 3-х и заблокировать удар соперника.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Зинченка в средние 6,1 и 6,7 баллов соответственно.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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