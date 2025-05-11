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Заработал пенальти, благодаря которому Олимпиакос победил. Известны оценки Яремчука за последний матч сезона в чемпионате

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Отыграл почти весь поединок

Заработал пенальти, благодаря которому Олимпиакос победил. Известны оценки Яремчука за последний матч сезона в чемпионате

Фото: Олімпіакос

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче 6-го раунда чемпионской группы Суперлиги Греции против "Панатинаикоса" (1:0). Он вышел в стартовом составе и отыграл 86 минут.

В этой игре Роман заработал пенальти, которое реализовал конкурент по позиции Эль-Кааби. Этот гол и стал победным. Кроме этого, украинец отдал 75% точных пасов, дважды безуспешно навесил, выполнил точный лонгбол, выиграл 4 единоборства из 11-ти, имел отбор, заработал на себе 2 нарушения, 2 раза сфолил сам и получил желтую карточку.

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Статистически-аналитический портал Sofascore поставил Яремчуку одну из лучших оценок в матче - 7,3 баллов. Это был последний матч "Олимпиакоса" в этом сезоне в рамках Суперлиги. Команда еще раньше праздновала чемпионство.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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