Шацких возглавит участника азиатской Лиги чемпионов
Сейчас он работает в "Пахтакоре"
фото - Денис Руденко
Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких возглавит узбекский клуб "Андижан". Об этом пишет "Динамомания".
Команда будет играть в азиатской Лиге чемпионов как обладатель Кубка Узбекистана.
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Напомним, с июня 2022-го Шацких работает в "Пахтакоре": сначала как спортивный директор, затем - главный тренер, а сейчас - спортивный координатор. Вместе с командой 46-летний специалист дважды становился чемпионом Узбекистана (2021/22, 2022/23).
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Источник:Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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