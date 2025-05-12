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Шацких возглавит участника азиатской Лиги чемпионов

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Сейчас он работает в "Пахтакоре"

Шацких возглавит участника азиатской Лиги чемпионов

фото - Денис Руденко

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Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких возглавит узбекский клуб "Андижан". Об этом пишет "Динамомания".

Команда будет играть в азиатской Лиге чемпионов как обладатель Кубка Узбекистана.

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Напомним, с июня 2022-го Шацких работает в "Пахтакоре": сначала как спортивный директор, затем - главный тренер, а сейчас - спортивный координатор. Вместе с командой 46-летний специалист дважды становился чемпионом Узбекистана (2021/22, 2022/23).

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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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