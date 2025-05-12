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Украинец Трабзонспора сделал громкое заявление перед финалом Кубка Турции

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Украинец Трабзонспора сделал громкое заявление перед финалом Кубка Турции

Фото: facebook.com/Trabzonspor

Новина українською

Украинский центральный защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов прокомментировал поражение от "Галатасарая" (0:2) в матче 35-го тура чемпионата Турции.

"Мы хорошо прессинговали в первом тайме и не предоставили сопернику никаких возможностей. Были и голевые моменты, которыми не смогли воспользоваться. Начало второго тайма было сложным. У нас были проблемы со стандартными положениями соперника".

Также он высказался относительно следующего поединка, который будет также против "Галатасарая", но уже в рамках финала Кубка Турции.

"Думаю, мы это исправим и выиграем финал Кубка", - приводит слова Батагова Kuzey Ekspres.

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Финальный матч между "Трабзонспором" и "Галатасараем" пройдет в эту среду, 14 мая. Начало - в 20:45 по Киеву.

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Источник:
Kuzey Ekspres
Опубликовал: Алина Ерофеева
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