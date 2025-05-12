Важнейший матч Ромы против Аталанты. Известно, сыграет ли сегодня Довбик
Стартовые составы команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 мая, состоится матч 36-го тура
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик выйдет в стартовом составе своей команды на эту игру.
Напомним, что матч очень важен для обеих команд, которые борются за зону Лиги чемпионов. "Аталанта" идет на 3-м месте в турнирной таблице, опережая "Рому", которая идет на шестой позиции, всего на 5 баллов.
Отметим, что UA-Футбол проведет
???? La nostra formazione per #AtalantaRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) May 12, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/yjnKyuXzR0
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