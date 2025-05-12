Важнейший матч Ромы против Аталанты. Известно, сыграет ли сегодня Довбик

Сегодня, 12 мая, состоится матч 36-го тура Серии А , в котором "Аталанта" примет "Рому".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик выйдет в стартовом составе своей команды на эту игру.

Напомним, что матч очень важен для обеих команд, которые борются за зону Лиги чемпионов. "Аталанта" идет на 3-м месте в турнирной таблице, опережая "Рому", которая идет на шестой позиции, всего на 5 баллов.