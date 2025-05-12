Хлань рассказал, как часто поляки отправляют его домой в Украину

Украинский вингер польской "Лехии" Максим Хлань рассказал о своей адаптации в клубе и своем будущем.

- Ты пришел в команду одновременно с Иваном Желизко и Богданом Сарнавским. Сейчас наша диаспора увеличилась до пяти игроков. Это сильно способствовало твоей адаптации в "Лехии"?

- 100%. На первом этапе, когда ты никогда до этого не играл за пределами Украины, очень важно иметь рядом людей, близких ментально. Вместе намного проще было влиться в коллектив и полностью интегрироваться.

- Фразу Spierdalaj na Ukraine (убирайся домой - перевод) часто можешь услышать в свой адрес?

- Я не скажу, что этого нет, но это звучит в основном от фанов команды соперника на стадионах или могут в комментариях что-то написать в Instagram.

В Гданьске нас очень любят и мы своей игрой стараемся показать, что украинцы - далеко не пассажиры за пределами родины. Но между обычными людьми, которые давно здесь или нашли убежище от войны, это имеет место.

- Польские медиа часто отправляют тебя в другие клубы, учитывая твой истекающий контракт летом. Где правда?

- Я лично ни с кем не общаюсь.

- "Вечиста", "Ягеллония" - это все ложь?

- Клубы выходят на мое окружение, интересуются моей ситуацией в клубе, но я пообещал президенту "Лехии", что до конца сезона ни с кем не буду вести переговоры за спиной. Мы потом сядем и решим, что делать дальше.

- Опция остаться в Гданьске имеет место?

- Все опции на руках.