Экс-игрок Шахтера рассказал о наличии предложений со стороны европейских команд

Украинский форвард польской "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал интерес со стороны других команд.

– Ваш контракт с "Лехией" действует до 2028 года, но слышал, что к вам проявляют интерес другие клубы.

– Да, появилось несколько предложений – из Польши и ведущих европейских лиг. Но пока я об этом не думаю – сначала хочу сосредоточиться на трех матчах, которые нам остались до конца сезона. А потом мы, возможно, перейдем к обсуждению этой темы, - сказал Вьюнник.

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В текущем сезоне 22-летний украинец провел 31 матч за "Лехию" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.