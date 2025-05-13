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Экс-игрок Шахтера рассказал о наличии предложений со стороны европейских команд

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Но он пока сосредоточен на оставшихся матчах сезона

Экс-игрок Шахтера рассказал о наличии предложений со стороны европейских команд

Фото: Lechia Gdańsk

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Украинский форвард польской "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал интерес со стороны других команд.

– Ваш контракт с "Лехией" действует до 2028 года, но слышал, что к вам проявляют интерес другие клубы.

– Да, появилось несколько предложений – из Польши и ведущих европейских лиг. Но пока я об этом не думаю – сначала хочу сосредоточиться на трех матчах, которые нам остались до конца сезона. А потом мы, возможно, перейдем к обсуждению этой темы, - сказал Вьюнник.

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В текущем сезоне 22-летний украинец провел 31 матч за "Лехию" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
TVPSPORT.PL
Опубликовал: Алина Ерофеева
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