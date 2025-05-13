Экс-игрок Шахтера рассказал о наличии предложений со стороны европейских команд
Но он пока сосредоточен на оставшихся матчах сезона
Фото: Lechia Gdańsk
Украинский форвард польской "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал интерес со стороны других команд.
– Ваш контракт с "Лехией" действует до 2028 года, но слышал, что к вам проявляют интерес другие клубы.
– Да, появилось несколько предложений – из Польши и ведущих европейских лиг. Но пока я об этом не думаю – сначала хочу сосредоточиться на трех матчах, которые нам остались до конца сезона. А потом мы, возможно, перейдем к обсуждению этой темы, - сказал Вьюнник.
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В текущем сезоне 22-летний украинец провел 31 матч за "Лехию" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:TVPSPORT.PL
Опубликовал: Алина Ерофеева
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