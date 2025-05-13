Украинец попал в команду недели в чемпионате Польши
Символическая сборная тура от статистического портала
Фото - Lechia Gdańsk
Украинский легионер гданьской "Лехии" попал в команду недели в чемпионате Польши по итогам 32-го тура.
Авторитетный статистический портал Sofascore оценил игру Ивана Желизко в матче с "Короной" (3:2) на 8.1, добавив его в одиннадцатку лучших игроков 32-го тура Экстраклясы. В том поединке 24-летний полузащитник отметился одним голом, помог своей команде одержать важную победу и заработать крайне необходимые три очка.
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Напомним, что Иван Желизко в этом сезоне провел 24 матча за "Лехию" во всех турнирах, забив два гола. Всего на его счету 5 голов и 2 ассиста в 52 поединках за клуб с лета 2023 года.
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Источник:Sofascore
Опубликовал: Андрей Журба
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