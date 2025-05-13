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Лишились шансов досрочно. Три польских клуба с украинскими футболистами вылетели из Экстракляссы

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Лишились шансов досрочно. Три польских клуба с украинскими футболистами вылетели из Экстракляссы

Фото - Ekstraklasa

Новина українською

Три польских клуба с украинскими футболистами вылетели из Экстракляссы.

"Пуща Неполомице", "Сталь Мелец" и "Шлёнск Вроцлав" за два тура до конца чемпионата Польши лишились шансов на сохранение. Математически им не хватит очков, чтобы выбраться из зоны вылета.

  • "Пуща", в которой играет украинский защитник Роман Якуба, заняла последнее 18-е место с 27-ю баллами;
  • "Шлёнск", где играют защитник Егор Маценко и Егор Шарабура, разместился на строчке выше, набрав 28 баллов;
  • "Сталь", которую представляет Сергей Крикун, заняла 16-е место с 29-ю баллами.

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В Чемпионате Польши командам осталось провести два матча. На данный момент у команды на спасительном 15-м месте набрано 36 очков.

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Пуща Непомилице (Польша) Шленск (Вроцлав) Сталь (Мелец)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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