Реал нашел в Англии вратаря, который заменит и Лунина, и Куртуа

" Реал " проявляет интерес к нидерландскому голкиперу "Брайтона" Барту Вербрюггену, сообщает испанское издание todofichajes.

Как пишет издание, в Мадриде видят в 22-летнем кипере большую перспективу, и считают, что он может заменить не только Андрея Лунина, который, вероятно, летом покинут команду, но и в перспективе и Тибо Куртуа.

Отметим, что в текущем сезоне Вербрюгген провел 38 матчей на клубном уровне, пропустив 57 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.