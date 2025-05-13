Реал нашел в Англии вратаря, который заменит и Лунина, и Куртуа
Мадридцы заинтересованы в молодом кипере Брайтона
Madrid Xtra
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Как пишет издание, в Мадриде видят в 22-летнем кипере большую перспективу, и считают, что он может заменить не только Андрея Лунина, который, вероятно, летом покинут команду, но и в перспективе и Тибо Куртуа.
Отметим, что в текущем сезоне Вербрюгген провел 38 матчей на клубном уровне, пропустив 57 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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Источник:Todo Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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