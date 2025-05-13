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Реал нашел в Англии вратаря, который заменит и Лунина, и Куртуа

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Мадридцы заинтересованы в молодом кипере Брайтона

Реал нашел в Англии вратаря, который заменит и Лунина, и Куртуа

Madrid Xtra

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"Реал" проявляет интерес к нидерландскому голкиперу "Брайтона" Барту Вербрюггену, сообщает испанское издание todofichajes.

Как пишет издание, в Мадриде видят в 22-летнем кипере большую перспективу, и считают, что он может заменить не только Андрея Лунина, который, вероятно, летом покинут команду, но и в перспективе и Тибо Куртуа.

Отметим, что в текущем сезоне Вербрюгген провел 38 матчей на клубном уровне, пропустив 57 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Брайтон энд Хоув Альбион Андрей Лунин Барт Вербрюгген
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Источник:
Todo Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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