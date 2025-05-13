Украинский форвард Лехии: Всегда хотел играть в Серии А, а клуб моей мечты – Милан

Украинский форвард польской "Лехии" Богдан Вьюнник рассказал, за какой клуб он мечтает играть и о влияние, которое на него оказал Андрей Шевченко.

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– Есть ли у вас мечта, за какой клуб вы мечтаете играть?

– Я всегда хотел играть в Серии А, и клуб моей мечты – "Милан".

– Андрей Шевченко оказал на это влияние?

– Он национальный герой всей Украины. На моей первой футбольной футболке было имя Шевченко. Даже первый матч, который я посмотрел, был матчем "Милана". Я сам был близок к тому, чтобы сыграть на "Сан-Сиро" — когда был игроком донецкого "Шахтера", и мы играли против "Интера" в Лиге чемпионов. Для меня это был потрясающий опыт, хотя я и провел весь матч на скамейке запасных.

– Была ли у вас возможность встретиться со своим кумиром?

- Еще нет. Я видел его два или три раза в жизни. Во время чемпионата Европы среди команд до 21 года он заходил к нам в раздевалку. Однако у меня пока не было возможности обменяться с ним парой слов.