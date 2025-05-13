Шанс отыграться на явном аутсайдере. Выйдет ли Цыганков на матч против Вальядолида?
Стартовые составы команд
фото из свободных источников
Сегодня, 13 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" примет "
Матч начнется в 20:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков традиционно выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что "Вальядолид" уже фактически вылетел из Ла лиги (20 место, 16 очков за 3 тура до финиша). "Жирона" еще также не гарантировала себе место в эдите - 15 место и 38 очков.
????????????????! ❤️????#ValladolidGirona pic.twitter.com/gd3RqIOQaB— Girona FC (@GironaFC) May 13, 2025
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