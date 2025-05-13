Есть и креативное видео. Легенда Динамо принял клуб из Узбекистана
Максим Шацких принял Андижан
фото из свободных источников
Легендарный форвард "Динамо" Максим Шацких возглавил узбекский клуб "Андижан". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Условия контракта не афишируются, но к исполнению своих обязанностей Шацких приступит уже завтра, 14 мая.
Помощником Шацких в "Андижане" станет 54-летний украинский специалист Виталий Шпанюк.
После 9 туров чемпионата Узбекистана "Андижан" идет на 12-м месте в турнирной таблице, имея в активе 9 очков, но при этом команда будет играть в азиатской Лиге чемпионов как обладатель Кубка страны.
Напомним, с июня 2022-го Шацких работал в "Пахтакоре": сначала как спортивный директор, затем - главный тренер, а сейчас - спортивный координатор. Вместе с командой 46-летний специалист дважды становился чемпионом Узбекистана (2021/22, 2022/23).
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