Украинский голкипер подписал долгосрочный контракт со швейцарским клубом

18-летний украинский голкипер Евгений Морозов подписал долгосрочный профессиональный контракт с швейцарским клубом "Цюрих".

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Соглашение сторон рассчитано на 5 лет – до лета 2030 года.

Морозов является воспитанником киевского "Арсенала", а в 2023 году перебрался в "Цюрих", где выступал за команды команд U-17 и U-19.

Клуб также отмечает, что с нового сезона будет выступать в составе первой команды, где получит шанс побороться за место в старте.

Также отметим, что "Цюрих" в сезоне 2021/22 побеждал в элитном дивизионе чемпионата Швейцарии, а в нынешней чемпионате идет на 7-м месте в турнирной таблице.