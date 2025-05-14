Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина в Реале
Вероятность, что украинец покинет клуб есть, но при одном условии
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо высказался о будущем украинского голкипера Андрея Лунина в "Реале". Его слова передает паблик Madrid Xtra.
По словам Романо, возможность того, что украинец летом покинет "Реал" присутствует, но для этого клубу должно прийти предложение, которое его устроит.
Впрочем, при этом руководство "сливочных" все еще считает 26-летнего футболиста важным игроком для команды, но лишь в роли второго голкипера.
Напомним, что украинец в текущем сезоне провел 12 поединков за "Реал", в которых пропустил 19 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
???? NEW: Andriy Lunin has a possibility to leave Real Madrid if he receives a good proposal.— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 13, 2025
He’s important for the club, but he’s still the 2nd choice. @FabrizioRomano pic.twitter.com/DFAAEcchmT
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