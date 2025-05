Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина в Реале

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо высказался о будущем украинского голкипера Андрея Лунина в "Реале". Его слова передает паблик Madrid Xtra.

По словам Романо, возможность того, что украинец летом покинет "Реал" присутствует, но для этого клубу должно прийти предложение, которое его устроит.

Впрочем, при этом руководство "сливочных" все еще считает 26-летнего футболиста важным игроком для команды, но лишь в роли второго голкипера.

Напомним, что украинец в текущем сезоне провел 12 поединков за "Реал", в которых пропустил 19 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

