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Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина в Реале

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Вероятность, что украинец покинет клуб есть, но при одном условии

Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо высказался о будущем украинского голкипера Андрея Лунина в "Реале". Его слова передает паблик Madrid Xtra.

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По словам Романо, возможность того, что украинец летом покинет "Реал" присутствует, но для этого клубу должно прийти предложение, которое его устроит.

Впрочем, при этом руководство "сливочных" все еще считает 26-летнего футболиста важным игроком для команды, но лишь в роли второго голкипера.

Напомним, что украинец в текущем сезоне провел 12 поединков за "Реал", в которых пропустил 19 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Фабрицио Романо
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