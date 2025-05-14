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"Можно поставить на первое место": Вьюнник сравнил 4 лиги разных стран, в которых играл

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"Можно поставить на первое место": Вьюнник сравнил 4 лиги разных стран, в которых играл

Фото: facebook.com/LechiaGdansk

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Нападающий "Лехии" (Гданьск) Богдан Вьюнник ответил на вопрос журналиста об опыте в разных странах.

– Кроме Польши ты также играл в Украине, Швейцарии и Австрии. Все эти лиги имеют похожий уровень. Что отличает Экстраклясу?

– По моему мнению, самой сильной с точки зрения качества была украинская лига. Польская - на втором месте, но, если говорить об атмосфере, то Польшу можно поставить на первое место. А если оценивать чисто спортивную сторону, то Украина, Польша, Швейцария и Австрия", – сказал Вьюнник.

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В УПЛ Богдан играл в "Мариуполе" и "Шахтере", в Швейцарии – за "Цюрих“ (Суперлига) и "Цюрих II" (III дивизион), а в Австрии защищал цвета "Грацера" (2 лига).

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Источник:
TVP Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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