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Может вынудить одно обстоятельство. Грузинский вингер Динамо может сменить Испанию на Болгарию

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Игрок не хочет оставаться во втором дивизионе

Может вынудить одно обстоятельство. Грузинский вингер Динамо может сменить Испанию на Болгарию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арендованный у киевского "Динамо" вингер "Гранады" Георгий Цитаишвили близок к переходу в софийский ЦСКА.

Как сообщает Blitz, 31-кратный чемпион Болгарии с вероятностью в 95% подпишет грузина в случае, если "Гранада" по итогам сезона не завоюет путевку в Ла Лигу.

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Отмечается, что несмотря на провал сделки в зимнее трансферное окно, в этот раз "армейцы" серьезно настроены на достижение соглашения.

Сейчас "Гранада" занимает 7-е место в турнирной таблице Сегунды и все еще имеет шансы на повышение в классе.

Аренда Цитаишвили в "Гранаде" рассчитана до лета. Контракт Георгия с "Динамо" истекает летом 2026 года.

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ЦСКА (София) Динамо (Киев) Сегунда Гранада Ла Лига Георгий Цитаишвили
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Источник:
blitz.bg
Опубликовал: Александр Бураков
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