Может вынудить одно обстоятельство. Грузинский вингер Динамо может сменить Испанию на Болгарию
Игрок не хочет оставаться во втором дивизионе
Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный у киевского "Динамо" вингер "Гранады" Георгий Цитаишвили близок к переходу в софийский ЦСКА.
Как сообщает Blitz, 31-кратный чемпион Болгарии с вероятностью в 95% подпишет грузина в случае, если "Гранада" по итогам сезона не завоюет путевку в Ла Лигу.
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Отмечается, что несмотря на провал сделки в зимнее трансферное окно, в этот раз "армейцы" серьезно настроены на достижение соглашения.
Сейчас "Гранада" занимает 7-е место в турнирной таблице Сегунды и все еще имеет шансы на повышение в классе.
Аренда Цитаишвили в "Гранаде" рассчитана до лета. Контракт Георгия с "Динамо" истекает летом 2026 года.
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