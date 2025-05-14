Может вынудить одно обстоятельство. Грузинский вингер Динамо может сменить Испанию на Болгарию

Арендованный у киевского "Динамо" вингер "Гранады" Георгий Цитаишвили близок к переходу в софийский ЦСКА.

Как сообщает Blitz, 31-кратный чемпион Болгарии с вероятностью в 95% подпишет грузина в случае, если "Гранада" по итогам сезона не завоюет путевку в Ла Лигу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что несмотря на провал сделки в зимнее трансферное окно, в этот раз "армейцы" серьезно настроены на достижение соглашения.

Сейчас "Гранада" занимает 7-е место в турнирной таблице Сегунды и все еще имеет шансы на повышение в классе.

Аренда Цитаишвили в "Гранаде" рассчитана до лета. Контракт Георгия с "Динамо" истекает летом 2026 года.