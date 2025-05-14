Известна причина, по которой Лунин пропустит следующий матч Реал
Украинец был исключен из заявки на игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Известна причина, по которой вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустит следующий матч своей команды.
На официальном сайте "сливочных" появилась информация о том, что 26-летний украинец получил ушиб правой руки во время тренировки команды во вторник, 13-го мая, накануне поединка 36-го тура Ла Лиги против "Мальорки".
Lunin, baja de última hora en la convocatoria.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2025
Напомним, что матч между "Реалом" и "Мальоркой" состоится 14-го мая на "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
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Также подчеркнем, что кроме Андрея Лунина следующий матч "Реала" пропустит десять игроков: Лукас Васкес, Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени, Винисиус Жуниор и Родриго.
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