Известна причина, по которой Лунин пропустит следующий матч Реал

Известна причина, по которой вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустит следующий матч своей команды.

На официальном сайте "сливочных" появилась информация о том, что 26-летний украинец получил ушиб правой руки во время тренировки команды во вторник, 13-го мая, накануне поединка 36-го тура Ла Лиги против "Мальорки".

Lunin, baja de última hora en la convocatoria. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2025

Напомним, что матч между "Реалом" и "Мальоркой" состоится 14-го мая на "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Также подчеркнем, что кроме Андрея Лунина следующий матч "Реала" пропустит десять игроков: Лукас Васкес, Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени, Винисиус Жуниор и Родриго.