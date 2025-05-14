Попробовали местные хот-доги. Довбик и Хуммельс побывали на матче Свитолиной. ВИДЕО

Вечером 13 мая украинская теннисистка Элина Свитолина провела четвертьфинальный матч грунтового турнира WTA 1000 в Риме. К сожалению, наша теннисистка в тяжелом матче проиграла. Счет в матче: 2-1 (6-2; 4-6; 7-6).

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Этот поединок посетили и украинский форвард Артем Довбик и немецкий защитник Матс Хуммельс, которые играют за местную "Рому". При этом не только поболели за хороший теннис, но и попробовали местные хот-доги.

О том, что Артем и Матс пришли поддержать Элину, в сторис Instagram рассказала супруга украинского футболиста Юлия Довбик.