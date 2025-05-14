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Глава PGMOL объяснил, почему судьи не поставили пенальти в матче АПЛ за руку Миколенка

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Глава PGMOL объяснил, почему судьи не поставили пенальти в матче АПЛ за руку Миколенка

Фото: twitter.com/FA_PGMOL

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Глава PGMOL объяснил, почему судьи не поставили пенальти в матче АПЛ за попадания мяча в руку Миколенка.

Говард Уэбб рассмотрел эпизод с украинским защитником и объяснил, что у футболиста не было намерений сыграть рукой.

"Мы считаем, что рука Миколенко движется здесь очень естественно, когда он закрывает Траоре, рука на самом деле опускается, чтобы сделать его еще меньше, а не больше, и это с очень короткого расстояния. У него нет возможности сформировать мнение о намеренной игре рукой, поэтому мы считаем, что было правильно не назначать пенальти", - объяснил Уэбб.

Напомним, что в матче против "Фулхэма", Миколенко отметился дебютным голом в сезоне за "Эвертон".

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К слову, матч закончился со счётом 3:1 в пользу "Эвертона".

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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